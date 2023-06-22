Мосгорсуд утвердил продление ареста обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд признал законным решение оставить Гершковича в СИЗО Фото: REUTERS

Мосгорсуд признал законным решения оставить под арестом журналиста московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже.

Апелляционная жалоба защиты арестованного журналиста оставлена без удовлетворения. Гершкович остается в СИЗО на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание Мосгорсуда проходило в четверг, 22 июня, без доступа телекамер и журналистов из-за секретности материалов дела. Заседание суда посетила посол США в Москве Линн Трейси.

Напомним, 30 марта ФСБ задержала Гершковича в Екатеринбурге, который по указу американских властей собирал секретные данные об одном из российских ВПК. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что корреспондент был пойман с поличным.

Американское издание WSJ отвергает предъявленные обвинения Гершковичу в шпионаже. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила изданию, что деятельность корреспондента в России никак не была связана с журналистикой.