Путин возложил цветы к Могиле неизвестного солдата в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 июня, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. Традиционная церемония была посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«В 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков», - сказано в сообщении Кремля.

В рамках традиционной церемонии также прошел торжественный марш роты почетного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы.

По данным Кремля, президент также возложил цветы к обелискам городов-героев и к памятному знаку в честь городов воинской славы.

Сайт KP.RU писал, что Путин в День защитника Отечества возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду в Москве. Глава государства оставил красные гвоздики на каждом из постаментов в честь городов-героев, среди которых - Киев и Одесса, Брестская крепость и Минск, Ленинград и Сталинград. Также российский лидер поклонился каждому из них.