Агентство Fitch резко снизило собственный прогноз по ценам на европейский газ Фото: DPA/ТАСС

В текущем году средние биржевые цены на природный газ в Европе будут находиться на уровне 12 долларов за тысячу кубических футов или 423,6 доллара за тысячу кубометров. При этом в следующем году котировки упадут еще - до 10 долларов за тысячу кубических футов или до 353 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (FR).

Аналитики агентства заметно уменьшили свой собственный предыдущий прогноз по ценам на природный газ на бирже. До этого говорилось о том, что показатели будут находиться на уровне 20 долларов за тысячу кубических футов в 2023-м и на уровне десяти долларов в 2024 году.

"Мы уменьшили цены на газ в Европе в 2023 и 2024 годах до 12 долларов США за кубометр и 10 долларов США за кубометр соответственно, поскольку в регион увеличились поставки СПГ, а также сократился спрос и вырос уровень хранения. Из-за этого произошло снижение спотовых цен", - говорится в статье.

Ранее аналитик Игорь Юшков сообщил, что если в один момент поставки российского газа в Европу прекратятся, в странах Евросоюза не будет дефицита, однако это может стать катализатором серьезного роста цен.