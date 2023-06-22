Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал, как Ургант может вернуться на ТВ

Блогер Дмитрий Пучков призвал Урганта покаяться ради возвращения на российское ТВ Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер Дмитрий Пучков, который известен под псевдонимом «Гоблин», рассказал как шоумен Иван Ургант может вернуться на российское телевидение. По мнению Пучкова, для этого Урганту необходимо покаяться.

«Покайся. Ты же взял и все свои заслуги перечеркнул», - заявил Пучков в интервью размещенном на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

По мнению Пучкова, все артисты, которые ранее выступили против проведения специальной военной операции, должны извиниться, чтобы вернуться к работе в России.

«Ты извинился, покаялся. Сначала простят, а потом посмотрят, как себя ведет», - сказал блогер.

Он также выразил мнение, что такие артисты должны помочь российской армии.

Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит на Первом канале с февраля прошлого года. Позже появились слухи о том, что шоумен уехал из России и распродает свои активы в стране.

В январе этого года телеведущий сообщил, что кадры, всплывшие в соцсетях якобы со съемок шоу "Вечерний Ургант", не имеют отношения к перезапуску программы. При этом он подчеркнул, что проект обязательно вернется в эфир.

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