Зеленский подписал закон, запрещающий ввоз книг из России и Белоруссии на Украину Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который запрещает ввоз в страну издательской продукции из России и Белоруссии. Ранее этот проект был принят Верховной радой. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

Также запрет будет касаться произведений, авторами которых выступают граждане Российской Федерации.

Зеленский отметил, что текст закона передан институтам Евросоюза, где ему дадут дополнительную оценку. Там будет решаться вопрос, могут ли отдельные нормы из него повлиять на невыполнение обязательств по защите прав меньшинств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что далеко не все страны Запада разделяют русофобские настроения, транслируемые Киевом, но при этом коллективный Запад по-прежнему остается оппонентом для Российской Федерации.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Британия хочет восстановить Украину за счет российского бизнеса (подробнее)