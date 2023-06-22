InfoBrics: Запад после поражения ВСУ откроет новый фронт в Грузии и Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Лукас Лейрос считает, что западные союзники Киева уже осознали неспособность ВСУ добиться успехов в текущем конфликте и намерены предпринять новые шаги.

“НАТО ожидает не какой-либо победы Украины, а лишь усилий со стороны своей марионетки по истощению сил и нанесению ущерба великому геополитическому врагу Запада”, — написал Лейрос в статье для InfoBRICS.

По его мнению, страны Запада продолжат поддержку Украины, однако, как только она окажется неспособной к дальнейшему сопротивлению, Запад перенаправит свое оружие “другим марионеткам в Евразии” – Грузию, Молдавию или Косово.

Президент России Владимир Путин отмечал, что высокие потери ВСУ в ходе текущего наступления показывают готовность Запада поддерживать текущий конфликт до последнего украинца.

При этом, как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, конфликт на Украине давно вышел за ее пределы, а сама Украина является лишь инструментом Запада в комбинированной войне против России.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий еще в начале 2023 года отмечал, что страны Запада пытаются открыть против России "второй фронт" на Кавказе, надавив на Грузию и втянув ее в военную авантюру.

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