Российские системы ПВО за сутки сбили пять британских ракет Storm Shadow Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ в четверг, 22 июня, в очередной сводке проинформировало о том, что средствами противовоздушной обороны за сутки было перехвачено пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны также добавили, что за сутки удалось уничтожить 15 беспилотников Вооруженных сил Украины в ряде населенных пунктов Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

Напомним, в мае стало известно о том, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Тогда сообщалось, что Лондон получил от Киева обещание, что украинская армия не будет применять данные ракеты для атак по России.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ намерены использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории Российской Федерации. Ответом на такие атаки станут удары по центрам принятия решений на Украине, подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

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