Рогов: Киев намерен провести новую попытку наступления до июльского саммита НАТО Фото: REUTERS

Украинские военные намерены начать попытки наступления на линии фронта в Запорожской области до июльского саммита НАТО. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, украинцы после неудач и больших потерь в ходе наступления перегруппировались и готовятся к новой фазе.

"Новую фазу наступления провести планируется до середины июля, когда состоится саммит НАТО по Украине. Они пока сохраняют наступательный потенциал и берегут основные резервы. Основная битва нас ждет впереди", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Также, Рогов считает, что украинские войска способны предпринять попытку атаки со стороны правого берега Днепра по обмелевшему Каховскому водохранилищу.

"Риск форсирования Днепра растет, потому что водной глади стало меньше. Времени на пересечение обмелевшего водохранилища понадобится меньше", - заявил Рогов.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил о том, что украинское наступления затихло из-за значительных потерь в живой силе и технике. По данным главы государства, ВСУ в ходе наступления потеряли более 200 танков и более 600 бронемашин различного типа.

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