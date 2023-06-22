В деревне Косяково задержали полицейского, который сбил и ударил ножом велосипедиста Фото: Олег ЗОЛОТО

В Подмосковье задержали сотрудника одного из подразделений ГИБДД, который 15 июня сбил велосипедиста на машине, а после ударил пострадавшего ножом в область живота. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

На него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа 2023 года.

Сам же инцидент произошел 15 июня в районе деревни Косяково. По имеющейся информации, мужчина не справился с управлением и столкнулся с велосипедистом. После этого он разозлился из-за разбитого лобового стекла и ударил пострадавшего ножом в живот.

Потерпевший смог самостоятельно убежать и обратился за помощью в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей, а правоохранительные органы продолжают расследование.