В Москве приступили к благоустройству всех намеченных на этот год школьных территорий

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил о проведении благоустройства одновременно на всех намеченных на этот год территориях образовательных учреждений. В списке - более 160 адресов. Среди них, к примеру, школа № 2107 в Больничном переулке в Мещанском районе в Центральном округе, школа-интернат № 52 на улице Расковой в Беговом районе в Северном округе, школа №956 на Заповедной улице в районе Южное Медведково в Северо-Восточном округе. Для специалистов Комплекса городского хозяйства столицы важно превратить пространства около этих и остальных учебных заведений в комфортные и безопасные для детей.

«Кроме того, эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом», - уточнил Бирюков.

По его словам, благоустройство уже проводится во всех округах города. При этом в проектах запланирована замена покрытия действующих пешеходных дорожек или создание новых, ремонт детских площадок, установка лавочек, садовых диванов и прочей уличной мебели. Параллельно в порядок приведут футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также площадки для воркаута.

«Особое внимание уделяем вопросам безопасности, - подчеркнул заммэра. - Везде оборудуем современные системы освещения и видеонаблюдения».

Если потребуется, специалисты дополнительно озеленят школьные территории. Там высадят деревья и кустарники.

Благоустройство около образовательных учреждений полностью завершат к 1 сентября, уточнил Бирюков.