Французский эксперт Жаке назвал эффективной оборону России в зоне спецоперации Фото: Александр КОЦ

Французский военный эксперт Жиль-Эммануэль Жаке высоко оценил оборонительные линии российской армии в зоне спецоперации на Украине. Он отметил, что несмотря на огромное количество боеприпасов и техники, отправленной западными союзниками ВСУ, Киев по-прежнему не имеет достаточно сил для прорыва обороны ВС РФ.

“Украинское наступление не может считаться успешным, учитывая, что украинские силы не сильно продвинулись, всего на сотни метров на ряде участков фронта, заняли ограниченное число населенных пунктов”, — отметил Жаке в интервью РИА Новости.

Также, по мнению эксперта, множество публикаций Минобороны России подбитой западной техники ВСУ может серьезно ударить по боевому духу украинских солдат, а также повлиять на общественную поддержку финансирования Украины в странах Запада.

При этом, как отметил президент России Владимир Путин, западные танки в зоне спецоперации “горят за милую душу”, а всего с начала наступления ВСУ потеряли более 200 танков и более 600 бронемашин различного типа. Путин также подчеркивал, что Запад может продолжать поставки оружия, однако мобилизационный резерв украинской армии не безграничен.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Владимир Путин полностью контролирует ход текущего конфликта, в то время как некоторые союзники Зеленского уже в панике из-за потерь техники ВСУ в наступлении.

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