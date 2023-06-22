Появилось видео осколков ракет Storm Shadow, ударивших по Чонгарскому мосту. Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Удар по Чонгарскому мосту был нанесен ВСУ ракетами Storm Shadow. Это следует из видео, которое опубликовало РИА Новости.

Согласно обнародованным кадрам, на мосту после взрыва были обнаружены обломки ракет. На них нанесена маркировка компании MBDA France. По информации агентства, на предприятии этого производителя с 2003 года осуществляется выпуск ракет Storm Shadow.

Напомним, в четверг, 22 июня, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Крымом и Херсонской областью неподалеку от Чонгара. По предварительным данным, атака была совершена с помощью британских ракет Storm Shadow.

О том, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, стало известно в мае этого года. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ намерены использовать их для ударов по территории Российской Федерации. Ответом на такие атаки станут удары по центрам принятия решений на Украине, подчеркнул глава российского оборонного ведомства.