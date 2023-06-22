Стена бывшего завода рухнула на проезжую часть на Васильевском острове в Петербурге Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге стена бывшего завода имени Козицкого обрушилась на проезжую часть. Об этом KP.RU стало известно от очевидцев происшествия.

Это произошло на 7-й линии Васильевского острова, 84, где и располагалось здание, построенное в 1988 году. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что сам корпус бывшего завода планировали снести и построить на его месте жилой комплекс, но дождаться сноса зданию было не суждено и оно упало самостоятельно.

Местные жители отмечают, что уже давно подмечали возможность падения стены здания прямиком на проезжую часть, поскольку стены бывшего заводского корпуса не вызывали ощущения надежности.

Ранее в Благовещенске на глазах охранников рухнула строящаяся гостиница. В результате инцидента никто не пострадал, а что стало причиной обрушения — неизвестно. Прокуратура провела проверку по данному вопросу.