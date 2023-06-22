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НовостиПолитика22 июня 2023 11:46

ZDF: успешность российской обороны связана с эффективным минированием

Также немалую роль в отражении наступления ВСУ сыграло преимущество России в воздухе
Сергей ЧИКОВ
ZDF: немецкие эксперты связывают успешность российской обороны с эффективным минированием

ZDF: немецкие эксперты связывают успешность российской обороны с эффективным минированием

Фото: Александр КОЦ

Немецкие эксперты считают, что российская армия успешно справилась с наступлением ВСУ благодаря эффективному дистанционному минированию территорий и качеству средств радиоэлектронной борьбы.

“Россия приготовила три неприятных сюрприза для украинского контрнаступления”, — приводит телеканал ZDF слова экспертов Кристиана Меллинга и Андраша Раца. Немалую роль в отражении наступления ВСУ, по их словам, сыграло и преимущество российской армии в небе, а также в возможностях ПВО.

Ранее немецкий телеканал NTV также сообщил о больших потерях авиатехники ВСУ в ходе текущего наступления, а также о тотальном преимуществе ВКС России в зоне боев, из-за чего некоторые украинские летчики просто отказываются от выполнения боевых задач.

Президент Украины Владимир Зеленский также недавно признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы, и призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

Напомним, по словам секретаря Совбеза России Николая Патрушева, ВСУ в текущем наступлении потеряли уже более 13 тысяч солдат.