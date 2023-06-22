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НовостиПроисшествия22 июня 2023 12:21

Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Барановичском районе Белоруссии

В результате ЧП члены экипажа получили телесные повреждения
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Барановичском районе Белоруссии

Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Барановичском районе Белоруссии

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Барановичском районе Белоруссии в четверг, 22 июня, жесткую посадку совершил вертолет Ми-24. Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

В результате жесткой посадки телесные повреждения получили члены экипажа.

"Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения", - говорится в сообщении ведомства.

При этом никаких разрушений и пострадавших на земле нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия.

Между тем, при посадке самолета, следовавшего из Перми в Москву, в аэропорту Шереметьево объявили тревогу. Инцидент произошел днем 21 июня. Причиной стали технические проблемы, о которых сообщил экипаж воздушного судна. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.