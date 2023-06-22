МИД РФ: Запад не желает даже слушать другую точку зрения по вопросам прав человека

В МИД заявили о нежелании Запада принимать другую точку зрения по вопросам прав человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спецпредставитель МИД России по правам человека в ООН Григорий Лукьянцев заявил, что страны Запада больше не вступают в диалог с Москвой по вопросам прав человека. По словам дипломата, европейские лидеры не хотят слушать точку зрения, отличную от их собственной.

“Контактов больше нет, потому что зачастую наблюдаем, что просто нет желания слушать и выслушать другую точку зрения”, — заявил Лукьянцев РИА Новости, добавив, что данная тема используется некоторыми странами для вмешательства во внутренние дела других государств.

Напомним, недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился вмешательством Вашингтона в вопросы прав человека в других странах. По его словам, госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, исходя из односторонних сведений источников, финансируемых самими США.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу также отмечал желание Вашингтона контролировать абсолютно все, в том числе выборы в других странах.