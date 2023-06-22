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НовостиПроисшествия22 июня 2023 12:44

ФСБ и МВД ликвидировали канал легализации иностранных граждан в России

В рамках дела задержаны организатор противоправной деятельности и его пособники
Дарья ЧИПУРНАЯ
ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев в России

ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба безопасности совместно с МВД России пресекли канал незаконной миграции в форме легализации иностранцев в России.

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС, что в рамках "Люберецкого" уголовного дела были задержаны организатор незаконных действий и его шесть пособников, у которых есть российское гражданство.

ФСБ также провели обыски, обнаружив лабораторию по изготовлению поддельных документов. У нарушителей закона изъяты 12 мобильников, два ноутбука, пять станков для резки и ламинирования паспортов для мигрантов.

Кроме того, ФСБ изъяли поддельные бланки миграционных карт, видов на жительство в РФ и Словении, а также паспорта Южной Осетии и Абхазии, украинские, российские и словенские водительские удостоверения.

Ранее KP.RU писал о предложении секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева ввести в стране режим "контролируемого пребывания".