Продюсер Пригожин уличил в лицемерии украинских артистов, зарабатывавших в России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил украинских артистов, которые много лет зарабатывали деньги в России, в лицемерии.

«В чем лицемерие? Украинские артисты в 2014 году согласились с возвращением Крыма. Потом они накопили деньжат», - напомнил Пригожин в интервью YouTube-каналу «Макарена».

По его словам, украинские звезды имели в России дома, автомобили и высокие гонорары.

«А теперь мы удивляемся тому, что они встали и ушли. Плюнули в колодец, из которого пили», – отметил продюсер.

В то же время Пригожин посетовал на то, что в России позволяли артистам с Украины «раскручиваться», а именно, предоставляли площадки для выступлений и выделяли эфирное время на федеральных телеканалах.

Также продюсер назвал «преступлением» поддержку Вооруженных сил Украины со стороны некоторых российских артистов.

Ранее певец Николай Басков сообщил, что многие знаменитости прекратили с ним общение после начала специальной военной операции на Украине, однако, как он отметил, его это не волнует. Он отметил, что осудившие проведение специальной военной операции звезды должны сами подумать над своей позицией, поскольку «это их проблемы».

Сайт KP.RU также писал о том, что певец Филипп Киркоров за последнее время растерял много друзей среди украинских коллег, но все равно старается с позитивом смотреть на мир.

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