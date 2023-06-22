Михаил Дегтярев: «Наша задача - поддерживать защитников Родины и их семьи»

Глава региона начал цикл встреч с главами поселений, чтобы лучше узнать, что беспокоит жителей. Фото: правительство Хабаровского края

Если в предыдущие годы руководители в Хабаровском крае особо не уделяли внимания тому, чем живет глубинка, а губернатор не был знаком с большинством районов, то с приходом на должность Михаила Дегтярева с местными властями был налажен постоянный рабочий контакт. Сегодня главы поселений вовлечены в контур главы региона и имеют возможность сообщать об актуальных проблемах напрямую.

Накануне губернатор принял главу рабочего поселка Майский Советско-Гаванского района Андрея Черепанова, который доложил о текущей социально-экономической обстановке в поселении и обозначил актуальные проблемы.

В начале глава региона отметил, что данная встреча - первое подобное мероприятие, где губернатор планирует углубиться в жизнь поселений.

- Для качественного развития всех без исключения территорий важно учитывать мнение не только глав районов, но и ответственных за муниципальные образования. Поэтому наша с вами встреча открывает цикл таких совещаний с главами поселений, - пояснил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Глава Майского начал с хороших новостей в части модернизации системы электро- и теплоснабжения, рассказав о новой котельной, которая пришла на смену устаревшей ГРЭС. Кроме того, в этом же году в рамках краевой инвестпрограммы «Модернизация системы теплоснабжения» планируется построить тепломагистраль, соединяющую котельную с жилмассивом Бяуде. А за надежное электроснабжение будет отвечать подстанция 35/10 кВ «Май».

Краевое правительство поддерживает поселок при реализации федеральных и региональных проектов. Участие в госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» позволит завершить в 2023 году благоустройство набережной озера, работы над которой идут с 2020 года. А в следующем году, по итогам голосования жителей, в поселении должна появиться многофункциональная спортивная площадка.

Вместе с тем, в Майском есть и проблемные точки, которые требуют внимания со стороны властей. Беспокойство у жителей вызывают системы водоснабжения и водоотведения, нуждающиеся в обновлении, прекратившее работу отделение Сбербанка, а также вопрос сноса аварийных домов. Решение всех озвученных проблем губернатор взял под личный контроль, поручив активно взяться за работу профильным министерствам.

Не обошли стороны и тему СВО. Андрей Черепанов рассказал о Вячеславе Сорокине – жителе Майского, участвующем в СВО. В 2019 году многодетному отцу была выделена субсидия в миллион рублей для строительства жилья, но в 2022 году Вячеслав был призван на службу и не уложился в три заявленных года. Согласно законодательству, положено вернуть полученные деньги и начисленные за время пользования проценты.

Губернатор пообещал принять меры, отметив, что случай экстраординарный.

- Поручу краевому минстрою и правовому блоку оказать вам в этом вопросе помощь. Наша задача – поддерживать защитников Родины и их семьи, так что вы можете на нас рассчитывать. Отдельное спасибо, что встаете за каждого человека, за каждого своего земляка! – обратился Михаил Дегтярев к главе Майского.

Встреча завершилась обсуждением точек дальнейшего развития Советско-Гаванского района. В числе направлений, где возможен существенный рост, обозначили малоэтажное строительство на месте снесенного жилья, туризм и создание рекреационных зон, а также перспективное производство бутилированной питьевой воды на базе действующих в поселении артезианских скважин.