Министр Польши обиделся на то, что его и президента Дуду освистали на открытии Евроигр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский министр государственных активов Яцек Сасин обиделся на то, что его и президента государства Анджея Дуду освистали во время открытия Евроигр в Кракове. Видеозапись того, как зрители освистали Дуду, появилась в Twitter.

После этого зрители также освистали Сасина в момент его выступления, тогда политик заявил, что участники инцидента не любят Польшу.

"Политические хейтеры пытались сорвать открытие Евроигр. Большой организационный успех Польши вызвал фрустрацию у тех, кто желает зла нашей родине. Эти граждане приняли спортивный праздник за митинг, позор", - написал он в Twitter.

Некоторые комментаторы связывают случившееся с решением Дуды, который назначил вице-премьером польского правительства Ярослава Качиньского.

Ранее польский президент Анджей Дуда подписал закон, который вводит запрет на работу в государственной службе бывшим сотрудникам органов безопасности Польской Народной Республики (ПНР), существовавшей в 1945-1989 годы.