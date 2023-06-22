АТОР: российские турагентства возобновили продажу горящих путевок в Турцию

Российские туроператоры снова начали предлагать горящие туры в Турцию
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Российским туристам стали вновь доступны горящие путевки в Турцию. Продажу туров возобновили российские турагентства, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.
Скидки на горящие путевки могут достигать 30%. Так, компания Fun&Sun предлагает тур в Анталью на двоих в пятизвездочном отеле от 64 тысяч рублей. Цена на аналогичный тур в Бодруме начинается от 120 тысяч, а заселение в четырехзвездочный отель будет стоить от 100 тысяч.
Возобновление горячих путевок в Турцию стало возможным благодаря расширению полетных программ на эти направления.
Ранее туроператор Надежда Тарбаева озвучила российским путешественникам выгодные направления в летний период взамен подорожавшему отпуску в Турции. В их число входят Греция, Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, а также Сейшелы и Маврикий.