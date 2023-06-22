Суд в Праге оправдал учительницу, поддержавшую спецоперацию на Украине Фото: Архив "КП"

Суд в Праге оправдал учительницу Мартину Беднаржову, обвиняемую в оправдании действий России на Украине. Судья заявила, что слова Беднаржовой являются не преступлением, а лишь собственным мнением.

В обвинении сказано, что на одном из уроков в 8 классе учитель заявила, что решение о проведении спецоперации на Украине было оправданным способом разрешения кризиса в Донбассе. При этом некоторые ученики стали рассказывать ей о каких-то взрывах в Киеве, которые видели по телевизору. Беднаржова отметила, что общественное телевидение в некоторых странах может быть предвзятым и напомнила, что нацистские группировки Киева с 2014 года систематически убивали русских в Донбассе.

Судья Клара Янтошова решила, что “сделанные подсудимой утверждения являются отражением ее взглядов и позиции, ее восприятия истории и реальности, что является мнением. Подсудимая не может и не будет судима за свое мнение”. При этом, за данные высказывания Беднаржову все же уволили из школы.

Напомним, сайт KP.RU показывал документальный фильм «Донбасс 2014-2022: Хронология геноцида». Фильм предназначен для тех, кто представляет события в этом регионе исключительно на основе англоязычных версий ВВС, CNN и других крупнейших медиа-компаний западного мира, которые скрывали бессмысленные обстрелы мирных городов востока Украины со стороны ВСУ.