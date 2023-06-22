Суд ЛНР приговорил экс-бойца нацгвардии Украины к 15 годам тюрьмы за брошенную во двор дома гранату. Фото: СК России

В Луганской Народной Республике (ЛНР) Верховный суд вынес приговор бывшему стрелку Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

21 апреля 2022 года стрелок второго взвода резервной роты 15 отдельного полка национальной гвардии Украины Евгений Соколов бросил оборонительную осколочную гранату во двор жилого дома в частном секторе Рубежного. В результате в доме были выбиты шесть окон, а проживающая в нем женщина получила многочисленные осколочные ранения.

Суд приговорил Соколова к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Между тем, в Южном окружном военном суде во вторник, 20 июня, огласили приговор бойцу украинского националистического батальона "Айдар"*. Дениса Мурыгу обвиняли в участии в незаконном вооруженном формировании. Ему назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование