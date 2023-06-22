Международные резервы России выросли на 1,8 миллиардов долларов за неделю

Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные резервы Российской Федерации за неделю выросли на 1,8 миллиардов долларов. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Еще 9 июня объем резервов составлял 585,7 миллиарда, а по состоянию на 16 июня эта цифра увеличилась до 587,5 млрд.

"Объем международных резервов [...] увеличился за неделю на 0,3% преимущественно вследствие положительной переоценки", - говорится в материале.

Напомним, международные резервы РФ – высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и Правительства России, – состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

После начала спецоперации страны коллективного Запада ввели санкции против Банка России, заморозив золотовалютные резервы страны, а также запретив ряд операций, связанные с управлением резервами и активами ЦБ.

Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии передать замороженные российские активы на восстановление Украины, однако юристы ЕК предупреждают о невозможности этой процедуры.