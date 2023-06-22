Вена второй год подряд стала лучшим городом для жизни по версии Economist

Вена второй раз подряд стала лучшим городом для жизни по версии Economist Фото: Иван МАРКОВ

Город Вена, столица Австрии, второй год подряд занимает первое место в рейтинге журнала Economist, составляющего перечень самых комфортных для жизни городов мира. Москва в их списке занимает 96 место, а Киев - 165-ое, из-за «повреждений инфраструктуры и нестабильности обстановки».

Вена занимает первые позиции различных рейтингов уже не первый год, но конкретно в отношении журнала Economist - становится первой второй год подряд. В десятку лучших городов для жизни, по мнению издания, также вошли Копенгаген, Мельбурн, Сидней, Ванкувер, Цюрих, Калгари, Женева, Торонто, Осака и Окленд.

Худшими же городами для жизни во всём мире, опять же, по мнению журналистов журнала, стали Дамаск, Триполи, Алжир, Лагос, Карачи, Порт-Морсби, Дакка, Хараре, Киев и Дуала. Четыре города, некогда занимавшие высокие строчки рейтинга, в 2023 года заметно сдали позиции. Речь идёт об Эдинбурге, Стокгольме, Лос-Анджелесе и Сан-Диего.

По утверждению авторов рейтинга, составляется он на основании углублённого исследования 30 факторов, затрагивающих самые разные сферы жизнедеятельности городов - стабильность, комфорт, образование, окружающая среда и многое другое.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в 2022 году ООН назвала Москву лучшим городом для жизни во всём мире по категориям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни».