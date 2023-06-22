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НовостиОбщество22 июня 2023 13:40

Вена второй год подряд стала лучшим городом для жизни по версии Economist

Москва заняла 96 место
Сергей КУДРИН
Вена второй раз подряд стала лучшим городом для жизни по версии Economist

Вена второй раз подряд стала лучшим городом для жизни по версии Economist

Фото: Иван МАРКОВ

Город Вена, столица Австрии, второй год подряд занимает первое место в рейтинге журнала Economist, составляющего перечень самых комфортных для жизни городов мира. Москва в их списке занимает 96 место, а Киев - 165-ое, из-за «повреждений инфраструктуры и нестабильности обстановки».

Вена занимает первые позиции различных рейтингов уже не первый год, но конкретно в отношении журнала Economist - становится первой второй год подряд. В десятку лучших городов для жизни, по мнению издания, также вошли Копенгаген, Мельбурн, Сидней, Ванкувер, Цюрих, Калгари, Женева, Торонто, Осака и Окленд.

Худшими же городами для жизни во всём мире, опять же, по мнению журналистов журнала, стали Дамаск, Триполи, Алжир, Лагос, Карачи, Порт-Морсби, Дакка, Хараре, Киев и Дуала. Четыре города, некогда занимавшие высокие строчки рейтинга, в 2023 года заметно сдали позиции. Речь идёт об Эдинбурге, Стокгольме, Лос-Анджелесе и Сан-Диего.

По утверждению авторов рейтинга, составляется он на основании углублённого исследования 30 факторов, затрагивающих самые разные сферы жизнедеятельности городов - стабильность, комфорт, образование, окружающая среда и многое другое.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в 2022 году ООН назвала Москву лучшим городом для жизни во всём мире по категориям «развитие инфраструктуры» и «качество жизни».