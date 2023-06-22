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НовостиПолитика22 июня 2023 13:51

Канцлер Германии Шольц заявил о признании Киевом отсутствия перспектив вступления в НАТО

Главным приоритетом страны должно быть укрепление ее боеспособности, считает Шольц
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Канцлер Германии Шольц заявил о признании Киевом отсутствия перспектив вступления в НАТО

Канцлер Германии Шольц заявил о признании Киевом отсутствия перспектив вступления в НАТО

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что Киев признал невозможность вступить в НАТО на данный момент. Об этом сообщает издание ZDF.

По словам Шольца, о том, что Украина пока не может вступить в альянс, заявило ее правительство.

"Украинское правительство само заявило, что о вступлении в альянс не может быть и речи. Особенно в момент, пока Россия находится в состоянии конфликта с Украиной", - приводит издание слова немецкого канцлера.

Кроме того, Шольц считает, что сейчас абсолютным приоритетом является не вступление Украины в альянс, а укрепление ее реальной боеспособности.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц на общей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Запад предчувствует, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет.