Канцлер Германии Шольц заявил о признании Киевом отсутствия перспектив вступления в НАТО Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что Киев признал невозможность вступить в НАТО на данный момент. Об этом сообщает издание ZDF.

По словам Шольца, о том, что Украина пока не может вступить в альянс, заявило ее правительство.

"Украинское правительство само заявило, что о вступлении в альянс не может быть и речи. Особенно в момент, пока Россия находится в состоянии конфликта с Украиной", - приводит издание слова немецкого канцлера.

Кроме того, Шольц считает, что сейчас абсолютным приоритетом является не вступление Украины в альянс, а укрепление ее реальной боеспособности.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц на общей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции заявил, что Запад предчувствует, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет.