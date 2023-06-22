Сербского министра Басту сняли с поста после призывов к санкциям против России

Призывавшего к мерам против России сербского министра Басту сняли с поста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр хозяйства (экономики) Сербии Раде Басту лишился поста из-за антироссийской позиции. Об этом сообщает сербское издание "Вечерне новости".

Первый вице-премьер Сербии и глава МИД Ивица Далич вместе с лидером партии "Единая Сербия" Драганом Марковичем Палмой обратились к премьеру Ане Брнабич с просьбой снять Басту со всех постов, на которые была выдвинута его кандидатура правящей партией.

Отметим, что 20 июня Раде Басту лишился членства в партии "Единая Сербия" в том числе из-за призывов к вводу санкций в отношении России. Члены партии посчитали, что высказывания Басты противоречат основному курсу сербского правительства.

Призывы к отставке Басту звучали в Сербии уже в апреле, но тогда политику удалось удержаться в занимаемой должности.

Напомним, бывший министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявлял, что физическое существование Республики напрямую зависит от дружбы с Россией.