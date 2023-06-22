Евменов: АПЛ "Белгород" с ядерными беспилотниками "Посейдон" примут на вооружение в этом году

Евменов: АПЛ "Белгород" с ядерными торпедами "Посейдон" примут на вооружение в этом году Фото: Анна САДОВНИКОВА

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что до конца 2023 года на вооружение ВМФ примут атомную подводную лодку “Белгород”, которая является носителем ядерных беспилотников “Посейдон”.

“Как президент и сказал, в этом году примем”, — заявил адмирал РИА Новости на международном военно-морском салоне в Кронштадте.

Напомним, американский журнал Popular Mechanics называл новейшие российские ядерные торпеды “Посейдон” оружием апокалипсиса. В статье журнала отметили как огромную мощность, так и почти неограниченную дальность применения беспилотника.

Первый боекомплект “Посейдона” для АПЛ “Белгород” был изготовлен в январе 2023 года, а ее основные узлы, в том числе ядерная энергетическая установка, успешно прошли раздельные испытания.

Главнокомандующий ВМС Норвегии вице-адмирал Рун Андерсен отмечал, что современные российские подводные лодки бесшумны и хорошо оснащены, из-за чего могут представлять "угрозу" стратегическим целям в Соединенных Штатах и Европе.