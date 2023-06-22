Госдума упростила получение ВНЖ для иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ

Госдума упростила выдачу ВНЖ заключившим контракт с российскими ВС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная Дума России в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект об упрощенной процедуре получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев, которые заключили контракт с Вооруженными Силами РФ. Об этом стало известно по итогам пленарного заседания в четверг, 22 июня.

Речь идет об изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". ВНЖ без документа о разрешении на временное проживание в упрощенной форме будут получать иностранцы, которые в период спецоперации заключили контракт с Минобороны России о службе в ВС РФ, а также с другими воинскими формированиями. ВНЖ коснется членов семей иностранцев-контрактников и будет действовать в случае гибели военнослужащего.

Кроме того, бессрочный ВНЖ будет выдаваться высококвалифицированному специалисту, который не менее двух лет отработал в РФ, а также его членам семьи, проживающим в стране по виду на жительство. Тех специалистов, у которых нет иных законных оснований находиться в России, обязуют покинуть пределы страны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на службу по контракту ежедневно поступают свыше 1,3 тысячи человек. По состоянию на 22 июня 2023 года в ВС РФ на контрактную службу поступило свыше 114 тысяч человек.