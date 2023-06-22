В Нижегородской области ликвидируют еще 14 опасных для экологии объектов

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«Наша задача — разработать наиболее эффективные как с экологической, так и с экономической точки зрения технические решения по ликвидации объектов. Чем выше готовность, тем скорее можно приступать к работе. Именно реальных результатов ждут люди в сфере экологии», — призвал Глеб Никитин.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров рассказал, что в «Генеральную уборку» национального проекта «Экология» от региона заявлены несколько особо опасных для экологии объектов с промышленными отходами химической и нефтехимической промышленности, которые десятилетиями накапливались еще в прошлом веке.

Среди опасных объектов, которые необходимо ликвидировать, Денис Егоров назвал нефтеямы в Балахне общей площадью 4 га и свалку промышленных отходов от бывшей нефтебазы в Павлове. Здесь на участке площадью свыше 14 га размещено 14 тысяч бочек с отходами 2-4 класса опасности. Вопрос о способах рекультивации этого объекта стоит особенно остро, поскольку содержимое большинства бочек сейчас определить попросту невозможно. Еще одним сложным объектом является пруд-накопитель, который расположен в Нижнем Новгороде на 21-м км Московского шоссе. Сам пруд занимает площадь более двух гектаров, а площадь загрязненных земель достигает 6 га. Помимо этого требует рекультивации полигон промышленных отходов «Корунд» площадью около 50 га. Его эксплуатация завершилась в теперь уже далеком 1980-м. Однако еще до конца прошлого года сюда несанкционированно продолжали поступать отходы. К числу сложных объектов относятся также пруды-накопители в Балахнинском округе. Отходы нефтехимического производства складировали здесь с 1969-го по 1990 год.

По всем объектам сейчас разрабатываются технические решения.

«Федеральный проект «Чистая страна», несомненно, стал прорывным в вопросах ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Нижегородская область обладает в этой сфере огромным опытом и компетенциями, что позволило нам вплотную подойти к решению вопросов ликвидации наиболее сложных и опасных объектов экологического ущерба. Инструментом для решения этих непростых задач должен стать федеральный проект «Генеральная уборка»», — подчеркнул Денис Егоров.

Министр пояснил, что для воплощения программы при Минэкологии Нижегородской области будет создан научно-технический совет. Основной его задачей станет выработка рекомендаций по техническим решениям ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. В состав совета вошли представители ведущих нижегородских вузов и ученые из других регионов, в том числе академики Российской академии наук.