Читатели Guancha заметили изменение в поведении Зеленского после неудач ВСУ Фото: REUTERS

Читатели китайской газеты Guancha говорят о заявлении российского президента. Владимир Путин ранее говорил, что наступление ВСУ застопорилось из-за больших потерь украинской армии.

Один из комментаторов подчеркнул, что Владимир Зеленский перешел от активного волнения к сдержанности, что показывает, что он больше не может двигаться дальше.

"У Киева никакого господства в воздухе, никакого превосходства в огневой мощи, а главное - никакого эффекта внезапности", - заметил другой.

"США и Западные страны обсуждают восстановление Украины, сейчас самым благоприятным выбором для украинских властей является создание условий для мирных переговоров", - написал еще один пользователь.

Между тем, жена украинского президента Елена Зеленская в интервью газете Jerusalem Post сообщила, что живет раздельно с мужем по соображениям безопасности. По признанию Зеленской, она ежедневно ходит в офис на работу.