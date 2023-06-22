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НовостиПолитика22 июня 2023 14:33

Читатели Guancha заметили изменение в поведении Зеленского после неудач ВСУ

По мнению читателей, украинский президент стал более сдержанным
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Читатели Guancha заметили изменение в поведении Зеленского после неудач ВСУ

Читатели Guancha заметили изменение в поведении Зеленского после неудач ВСУ

Фото: REUTERS

Читатели китайской газеты Guancha говорят о заявлении российского президента. Владимир Путин ранее говорил, что наступление ВСУ застопорилось из-за больших потерь украинской армии.

Один из комментаторов подчеркнул, что Владимир Зеленский перешел от активного волнения к сдержанности, что показывает, что он больше не может двигаться дальше.

"У Киева никакого господства в воздухе, никакого превосходства в огневой мощи, а главное - никакого эффекта внезапности", - заметил другой.

"США и Западные страны обсуждают восстановление Украины, сейчас самым благоприятным выбором для украинских властей является создание условий для мирных переговоров", - написал еще один пользователь.

Между тем, жена украинского президента Елена Зеленская в интервью газете Jerusalem Post сообщила, что живет раздельно с мужем по соображениям безопасности. По признанию Зеленской, она ежедневно ходит в офис на работу.