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НовостиПолитика22 июня 2023 15:01

Эксперт центра ПРИСП Скоробогатый: Украина рискует повторить афганский сценарий

По его мнению, Украина, в случае, если ее бросит Запад, может превратиться в нацистское государство
Сергей ЧИКОВ
Эксперт: Украина может повторить афганский сценарий, по которому ее бросят западные спонсоры

Эксперт: Украина может повторить афганский сценарий, по которому ее бросят западные спонсоры

Фото: REUTERS

Эксперт Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) Петр Скоробогатый допустил повторение афганского сценария в текущем конфликте на Украине. В данном сценарии Украина либо превратится в нацистское государство, либо будет охвачена хаосом и криминалом.

“Одним из сценариев развития ситуации на Украине вполне возможен афганский сценарий, в котором Украина будет просто брошена западными спонсорами. <...> Возможно, на этом месте будет просто хаос, дезорганизация, криминал и так далее”, — заявил эксперт РИА Новости.

По мнению Скоробогатого, единственный сценарий, при котором украинские элиты смогут выстроить на территории своей страны “какую-то общность” – “окрепшая Украина без Запада”.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские военные в ходе спецоперации на Украине сражаются с прямыми последователями нацизма. Он также не раз отмечал, что сейчас в зоне СВО российские бойцы сражаются именно с прямыми последователями нацизма.

Тем временем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявлял, что движения неонацистов главной угрозой для ряда государств. Свою позицию он обосновал тем, что в Ираке и Сирии продолжают разрастаться международные террористические организации.