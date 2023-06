Роскомнадзор включил Amazon в список компаний, обязанных открыть юрлицо в России Фото: REUTERS

Перечень зарубежных компаний, подлежащих «приземлению», пополнился 12-ю новичками, среди которых крупнейший в мире онлайн-магазин Amazon. Роскомнадзор 22 июня 2023 года внёс его и ещё 11 компаний в перечень юрлиц, которые обязаны открыть официальное представительство в России, если хотят продолжать здесь работу.

«Включение в перечень лиц, подлежащих «приземлению», накладывает на иностранных провайдеров хостинга обязательства по открытию на территории России филиала/представительства/российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти», - пояснили в пресс-службе РКН.

Перечень пополнился в четверг следующими провайдерами хостинга: Hetzner Online GmbH; Network Solutions, LLC; WPEngine, Inc.; HostGator.com, LLC; Ionos Inc.; DreamHost, LLC; FastComet, Inc.; Amazon Web Services, Inc.; GoDaddy.com LLC; Bluehost Inc.; Kamatera Inc.; DigitalOcean, LLC.

