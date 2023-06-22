Чешский президент Павел: Украина еще не развернула все силы для наступления Фото: REUTERS

Чешский президент Петр Павел 22 июня заявил, что текущие результаты украинского наступления не разочаровали его. Об этом пишет агентство ЧТК.

По его словам, было очевидно, что наступление столкнется с хорошей обороной, которую Россия создавала несколько месяцев.

"Идти против подготовленной обороны в момент, когда силы более-менее равны, совсем не простое дело", - заявил Паве.

Также, по мнению Павела, в начале наступления ВСУ проверяют, что представляет собой армия России.

"Украина еще не развернула все силы для наступления", - заключил президент Чехии.

Напомним, наступление украинских войск началось еще 4 июня. Это подтвердил и российский президент Владимир Путин. При этом глава государства неоднократно говорил, что украинская сторона несет почти “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

21 июня Путин отметил, что наступление ВСУ затихло из-за значительных потерь в живой силе и технике. По его данным, украинские войска в ходе наступления потеряли более 200 танков и более 600 бронемашин различного типа.