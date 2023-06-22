Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2023 15:09

Двум подельникам Блиновской дали условные сроки за обналичивание 286 млн рублей

Помогавшие блогеру жители Ярославля получили по три года условно
Дарья ЧИПУРНАЯ
Подельники Блиновской получили условный срок

Подельники Блиновской получили условный срок

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Два жителя Ярославля получили условные сроки за соучастие в мошеннической схеме по обналичиванию крупной суммы денег для блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает УФСБ по Ярославской области на основе релиза Фрунзенского районного суда.

Виновными признаны Николай Коляда и Арина Гуляева, им дали по три года условно каждому. Обнальщики создавали и обеспечивали на территории Ярославской области работу крупной площадки по обналичиванию денег.

Подельники "королевы марафонов желаний" контролировали свыше 50 подставных фирм и индивидуальных предпринимателей. Общий оборот незаконного банка составил порядка 286 миллионов рублей. Извлеченный доход превысил отметку в 18 млн.

Ранее сайт KP.RU раскрыл новые подробности скандального судебного дела в отношении Блиновской, а также объяснил, почему блогер может выйти сухой из воды и заработать еще больше денег.