Двум подельникам Блиновской дали условные сроки за обналичивание 286 млн рублей

Подельники Блиновской получили условный срок Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Два жителя Ярославля получили условные сроки за соучастие в мошеннической схеме по обналичиванию крупной суммы денег для блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает УФСБ по Ярославской области на основе релиза Фрунзенского районного суда.

Виновными признаны Николай Коляда и Арина Гуляева, им дали по три года условно каждому. Обнальщики создавали и обеспечивали на территории Ярославской области работу крупной площадки по обналичиванию денег.

Подельники "королевы марафонов желаний" контролировали свыше 50 подставных фирм и индивидуальных предпринимателей. Общий оборот незаконного банка составил порядка 286 миллионов рублей. Извлеченный доход превысил отметку в 18 млн.

Ранее сайт KP.RU раскрыл новые подробности скандального судебного дела в отношении Блиновской, а также объяснил, почему блогер может выйти сухой из воды и заработать еще больше денег.