На юбилейном фестивале авторской песни имени Грушина выступят Митяев, Высоцкий и НЕОБАРДЫ

Фестиваль по традиции заканчивается финальным концертом на плавучей сцене Гитара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась полная программа Юбилейного 50-го фестиваля авторской песни имени В.Грушина, который пройдет в Самарской области с 29 июня по 2 июля 2023 года. В этом году его участниками станут известные представители бардовского движения со всех уголков страны. С концертом на главной сцене фестиваля выступит заслуженный артист РФ Олег Митяев со своим новым проектом "Ирония судьбы", заслуженный артист РФ Виктор Третьяков, Вадим Егоров, Вадим Мищук, Тимур Ведерников, Галина Хомчик и многие другие.

Открытие фестиваля состоится 29 июня, в полночь на Поляне выступит коллектив НЕОБАРДЫ (Василий Уриевский, Павел Пиковский, Ромарио) со своей новой программой Neoband. На юбилейном фестивале отметят также юбилей Владимира Высоцкого, которому в этом году могло бы исполниться 85 лет. На Поляне фестиваля выступит сын известного певца, актера и поэта Никита Высоцкий, который исполнит несколько песен знаменитого отца перед многотысячной аудиторией. Зрителям продемонстрируют и спектакль по песням Владимира Семеновича "Райские яблоки" с участием заслуженной артистки РФ Людмилы Татаровой.

В субботу 1 июля, рядом с «Аллеей фестивалей» состоится закладка капсулы времени с посланием, которую предстоит открыть будущим «грушинцам» через 10 лет. А днем на воду спустят построенный зрителями парусник «Валерий Грушин». Все дни фестиваля будет работать сцена «У Грушинского костра», на которой барды будут петь по очереди в одном кругу со зрителями. В субботу на этой площадке пройдет кулинарное шоу Тимура Ведерникова «Байки из топора».

«В этом году мы предложим нашим гостям ретро-путешествие, с площадкой для встречи с авторами-исполнителями около костра, ретро фотозонами. А добраться до фестиваля можно будет на специальном «Грушинском экспрессе» - электричка будет оформлена в стиле 70-х годов, с зелеными вагонами, тематическим оформлением и специальным вагоном-сценой», - рассказали организаторы фестиваля.

В этом году на Поляну вернется сцена «Победа», здесь можно будет услышать патриотические песни и увидеть показательные выступления спецназа «Мангуст».

Фестиваль имени Валерия Грушина в Самарской области существует с 1968 года – именно тогда его организовали в память о погибшем при спасении детей из горной речки друге студенты аэрокосмического института. Ежегодно он собирает около 50 тысяч гостей со всей страны.