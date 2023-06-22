Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд августа 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 побила рекорд августа 2021 года в европейской части России, составив 22 июня 2023 года рекордные 58,55 тысяч рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Сообщается, что цена бензина АИ-92 на бирже поднялась на 2%, что и привело к обновлению рекорда. В свою очередь бензин АИ-95 подорожал на 1,3% (66,59 тысяч рублей за тонну), совсем немного не дотянув до обновления рекорда собственной стоимости, который был зафиксирован 15 июня 2023 года.

Летний дизель подорожал на бирже до 51,58 тысяч рублей за тонну, прибавив в цене 0,5%. Сжиженные углеводородные газы стали дороже на 0,6%, топочный мазут - на 0,3%. Больше всего, согласно результатам последних торгов, подорожал авиационный керосин - сразу на 2,6%.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в мае 2023 года Министерство энергетики рекомендовало сократить объёмы экспорта бензина за рубеж.