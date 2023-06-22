МАГАТЭ опровергло слова Буданова о якобы минировании Запорожской АЭС Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила в четверг, 22 июня 2023 года, об отсутствии взрывных устройств, мин и иных опасных объектов как на территории Запорожской АЭС, так и в пруду-охладителе, фактически опровергнув заявления главы разведки Украины Кирилла Буданова.

«Во время посещения генеральным директором мин на объекте, в том числе в пруду-охладителе, обнаружено не было», - говорится в сообщении.

При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что агентство знает о «предыдущих установках мин за пределами периметра станции». Все эти точки были обсуждены с агентством, в ходе теоретического подрыва основные функции Запорожской АЭС существенно не пострадают. Мины, о которых идёт речь, необходимы для оборонительных целей.

Ранее KP.RU сообщил, что гендиректор МАГАТЭ Гросси прилетит в Россию 23 июня 2023 года, для переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым.