Названы продукты, полезные после активных тренировок Фото: Shutterstock

Еда после активных тренировок должна восстанавливать водно-солевой баланс и восполнять запасы гликогена, поэтому стоит добавлять в пищу больше соли. Такой совет дал тренер Илья Франк в беседе с «Газетой.Ru».

— Стратегии, направленные на восстановление водно-солевого баланса, должны быть максимально индивидуальными, — подчеркнул Франк.

На портале «Известий» добавили, что после физических нагрузок стоит отдавать предпочтение крупам, поскольку они способствуют ослаблению распада белков, который возникает после занятий спортом. Также в этом могут помочь яйца, творог, сыр и мясо.

Также важно думать не только о приеме пищи после тренировки, но и о завтраке. Диетолог Мария Герасимова посоветовала не питаться сухими завтраками, поскольку они не дают нормального насыщения на весь день. Они содержат много сахара, который дает энергии лишь короткий отрезок. Ее слова приводили на портале RT.