Захарова раскритиковала отсутствие реакции евреев на слова посла Израиля о Бандере Фото: REUTERS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского о борьбе за страну лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры и главу Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

По словам израильского дипломата, для современной Украины героями являются такие люди, как Бандера, Шухевич и Мельник. Мария Захарова отметила, что про Холокост необходимо помнить, чтобы он не повторился снова. И не только в отношении одной нации или религии.

"Евреи в оккупированной нацистами Украине, которым эти герои нелюди активно помогали, были действительно в массе своей уничтожены, сожжены и закопаны без могил и опознавательных знаков. Всего – около 1,4 млн человек", - напомнила Захарова в своем телеграм-канале.

Также представитель российского МИД напомнила, что в конце 20-х и начале 30-х годов общество Германии искало свою идентичность. Следующие 90 лет немцы пытались от этого отмыться.

"Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма", - заявила Мария Захарова.

Напомним, в январе 2023 года в Израиле заявляли, что "ничего не могут сделать" с культом Бандеры на Украине