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НовостиЗдоровье22 июня 2023 15:56

Врач назвала продукты, ухудшающие работу мозга

Невролог Демьяновская: животные жиры и суши могут ухудшить работу мозга
Роман ПОЛОСИКОВ
Врач назвала продукты, ухудшающие работу мозга

Врач назвала продукты, ухудшающие работу мозга

Фото: Алена НЕЧАЕВА

Некоторые продукты могут заметно ухудшать работу мозга. Так например соль, суши и животные жиры негативно сказываются на его работе. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с «Газетой.Ru».

Наиболее опасным для мозга она назвала именно соль, поскольку она может способствовать развитию артериальной гипертензии или даже гипертонии.

Жирная пища например способна не только ухудшать работу мозга, но и негативно влиять на состоянии сердечно-сосудистой системы. Эндокринолог Эльвина Бинатова рассказала Life.ru, что повышение холестерина от жирных продуктов может быть катализатором повышения кровяного давления.

А для тех людей, кому хотелось бы повысить работоспособность мозга стоит чаще пить какао и шоколад без сахара. Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал также питать мозг орехами, морской рыбой и сезонными ягодами. Его слова привели на портале «360».