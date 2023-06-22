Береговая охрана США обнаружила обломки в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа Фото: REUTERS

Береговая охрана США сообщила, что в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа обнаружено место с обломками. В данный момент эксперты оценивают полученную информацию.

“Место с обломками обнаружено управляемым дистанционно подводным средством в зоне поиска рядом с Титаником”, — написали в Twitter береговой охраны.

Напомним, 19 июня была потеряна связь с подводным спускаемым аппаратом компании OceanGate Expeditions, используемым для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера “Титаник”.

По заявлениям береговой охраны США к поисково-спасательной операции было привлечено три специально оснащенных судна: “Джон Кэбот” (с гидролокатором бокового обзора), “Сканди Винланд” и “Атлантик Мерлин”. При этом операция осложняется тем, что проходит на площади более 25 тысяч квадратных километров и на глубинах до четырех километров.

При этом, по расчетам Береговой охраны США, запасы кислорода у экипажа пропавшего судна закончились 22 июня в 14:08 мск.