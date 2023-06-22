Риэлтор Порфенкова: сбить цену при аренде жилья можно, продлив срок договора Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Пушкино Юлия Порфенкова дала советы, как сбить цену при аренде квартиры. Чтобы ориентироваться в ситуации, нужно знать состояние рынка.

- Если цена у собственника завышена по сравнению с другими квартирами в той же локации, близкими по параметрам, состоянию, набору мебели и техники, то можно смело торговаться, – сказала риэлтор РИАМО.

Подготовьтесь, сделайте скрины различных объявлений, где цена ниже. Возможно, хозяин не анализировал рынок, а выставил цену наобум. Конкретные аргументы часто помогают скорректировать цену. Срок аренды – еще один аргумент. Почти каждый собственник желает сдать свое жилье на максимально долгий срок. Это позволяет получать стабильный доход.

Так что арендатор может заверить, что срок аренды может быть выше года.

Можно предложить оплату за несколько месяцев вперед. Тогда собственники готовы двигаться в цене.

Либо можно внимательно осмотреть жилье и найти какие-то недостатки. Например, необходимый ремонт бытовой техники.

- Нужно обращать внимание при аренде на все мелочи, - заключила специалист.

Тем временем, цены на жиль продолжают расти.

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