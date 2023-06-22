Cumhuriyet: лидеру турецкой оппозиции Кылычдароглу грозит до 110 лет тюрьмы Фото: REUTERS

Лидеру оппозиционного блока в Турции, и недавнему сопернику президента Реджепа Тайипа Эрдогана на майских выборах Кемалю Кылычдароглу грозит запрет на участие в политической деятельности и до 110 лет лишения свободы. Об этом сообщила местная газета Cumhuriyet.

«Ранее ряд исков был приостановлен из-за наличия у Кылычдароглу неприкосновенности, теперь они будут вновь рассмотрены», - говорится в публикации.

Сообщается, что в отношении Кылычдароглу было подано в общей сумме 28 исковых заявлений, многие из которых рассматривались ещё до выборов в мае 2023 года. В большинстве из них заявителем является лично Эрдоган. Например, в 2021 году он подал иск в отношении Кылычдароглу, за обвинения во лжи. Ещё один из исков датируется вовсе 2017 годом, когда оппозиционер публично сравнил Эрдогана с Саддамом Хуссейном, Чаушеску и Муаммаром Каддафи.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Кылычдароглу несколько раз показал истинное лицо, в вопросе своего отношения к России и россиянам.