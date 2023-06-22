Диетолог предупредила о последствиях употребления немытых ягод Фото: Олег ЗОЛОТО

После покупки ягод в магазине, а также после сбора их со своей грядки, стоит их обязательно мыть. Если же этого не делать, есть риск заразиться гепатитом А или же дизентерией. Об этом предупредила диетолог Алла Пониматкина в беседе с «Газетой.Ru».

— Немытые ягоды могут содержать различные виды микроорганизмов, среди которых вирусы, бактерии и паразиты. Так, когда человек съедает их, он подвергается риску заражения болезнями, связанными с пищей, — подчеркнула Пониматкина.

Но даже если мыть ягоды и тщательно следить за их качеством, стоит понимать, что есть их необходимо в ограниченных количествах. Диетолог Александра Разаренова не рекомендует есть ягоды натощак, поскольку она может вызывать проблемы у людей с болезнями печени и диабетом. Эти советы диетолога опубликовали на портале RT.

Несмотря на такие заявления, в ограниченных количествах ягоды могут быть и весьма полезны для организма. К примеру в клубнике содержится много клетчатки, которая положительно влияет на желудок, а также в 100 граммах клубники содержится половина суточной нормы витамина С. Об этом рассказали «Известия» со слов диетолога Елены Тихомировой.