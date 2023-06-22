CNN: посольство КНР пригрозило ответом за провокационные слова Байдена о Си Цзиньпине

Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором" Фото: REUTERS

Телеканал CNN со ссылкой на представителя дипмиссии КНР в Вашингтоне сообщил, что Китай расценивает слова американского президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию.

В дипмиссии КНР отметили, что американский лидер ранее отрицал желание США каким-либо образом изменить китайскую систему, однако “недавние безответственные заявления о китайской политической системе и высшем руководителе не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны”.

При этом китайский дипломат призвал Вашингтон отказаться от слов президента. В противном случае, по его словам, Соединенные Штаты ждут последствия.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе двухдневного визита в Пекин провел встречу с главой МИД Китая Цинь Ганом. Данный визит был назначен еще на февраль этого года, однако был отменен из-за сбитого китайского метеозонда в воздушном пространстве США.

При этом в Белом доме возлагали большие надежды на улучшение отношений между странами после этого визита, однако менее чем через сутки после визита Блинкена в КНР Джо Байден, комментируя инцидент с китайским метеозондом, назвал Си Цзиньпина “диктатором”.

Телеканал NBC News отмечал, что высокопоставленные чиновники США оказались застигнуты врасплох высказываниями президента Байдена и поторопились разъяснить, что слова Байдена “не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации”.