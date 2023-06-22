Сенатор Карасин заявил, что Россия выстраивает новые международные отношения Фото: Shutterstock

Россия непрерывно ведет работу по выстраиванию новых международных отношений. Такое заявление сделал председатель Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру».

— Например, к ним относится Белоруссия, с которой у нас Союзное государство. Также у нас стратегическое партнерство с Китаем. У нас стратегические планы по структуре БРИКС, — подчеркнул сенатор.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уровень партнерских отношений между Российской Федерацией и КНР позволяет быть уверенными в том, что Пекин никогда не будет настроен против Москвы. Эти его слова опубликовали на портале «360».

О положительных сторонах сотрудничества России с Китаем высказался и российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чикунов. Он заявил, что партнерство двух стран очень перспективно в сферах сельского хозяйства и поставках экологически чистых продуктов.

По его словам, еще одним положительным направлением станут туристические, научные и культурные связи России с КНР. Для этого будут реализовывать много различных программ в обеих странах. Эти слова министра привели на сайте Пятого канала.