Риелтор Никитина: Компенсация 50% аренды жилья положительно скажется на рынке недвижимости Фото: Влад Комяков

Если удастся правильно реализовать программу по компенсации половины стоимости аренды жилья молодежи, то это может положительно сказаться на рынке недвижимости в стране. К такому выводу пришла вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина в беседе с РИАМО.

По ее словам, такой ход позволит сохранить объемы жилищного строительства на высоком уровне на фоне ужесточения условий ипотеки.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в разговоре с RT заявила, что в качестве пилотного проекта эта инициатива уже себя оправдала. Также она подчеркнула, что эта мера позволит молодежи сформировать ипотечные взносы и купить свое жилье.

О разрабатывании этой программы стало известно 21 июня 2023 года, а в Минстрое подчеркнули, что одним из условий участия в программе будет обязательство параллельного формирования первоначального взноса по ипотеке. Об этом рассказали на портале Life.ru.