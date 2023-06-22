Сергей Горохов о СЭЗ в новых регионах России: ускорит развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры

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Сергей Горохов, луганский промышленник, председатель совета директоров ГК «Маршалл» и Луганского завода трубопроводной арматуры, член Генсовета «Деловой России» поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку своего предложения о сокращении сроков принятия законопроекта о создании СЭВ в новых регионах страны и сокращении сроков его вступления в силу.

26 мая Сергей Горохов в режиме видеоконференции принял участие в совещании президента России Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Во время совещания предприниматель обратился к главе государства с просьбой, ускорить принятие законопроекта о свободной экономической зоне в новых регионах РФ, а также сократить срок вступлении его в силу. Ранее планировалось, что закон должен был начать действовать лишь с 1 января 2024 года. По мнению луганского промышленника, затягивание процесса на полгода негативно повлияло бы на приток инвестиций.

«Вы прямо в точку попали. Нужно, чтобы экономика адаптировалась как можно быстрее. Поэтому нужно, чтобы этот закон был принят как можно быстрее – после первого чтения можно и второе, и третье быстро провести – и чтобы вступил не с 1 января», – ответил Владимир Путин на просьбу Сергея Горохова и пообещал обсудить вопрос с правительством страны и Госдумой.

Госдума приняла законопроект о создании свободных экономических зон в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях 20 июня сразу во втором и третьем чтениях. А уже на следующий день документ был утвержден Верхней палатой Российского парламента - Советом Федерации. Таким образом, закон вступит в силу почти на полгода раньше запланированных сроков.

«Этот закон очень важен для новых субъектов Российской Федерации. Он ускорит развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, позволит инвесторам вкладывать средства в модернизацию существующих производств и в создание новых предприятий. Огромное спасибо нашему президенту!» — сказал Сергей Горохов.

ВАЖНО

В новых регионах принятие законов означает существенные льготы для предпринимателей вплоть до конца 2050 года. Для них на федеральном уровне установят нулевую ставку налога на прибыль организаций. Это положение будет действовать в течение десяти лет. Помимо этого резиденты, СЭЗ на десять лет освобождаются от налога на имущество, а от земельного налога - на три года. Также для них устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды при стандартной ставке 30%.