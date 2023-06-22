Терапевт Лапа предупредила об опасности питаться летом только фруктами Фото: Олег ЗОЛОТО

Терапевт Лапа предупредила об опасности питаться летом только фруктами

Летом каждый старается налегать на свежие фрукты и овощи, чтобы укрепить иммунитет. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, как повысить защитные силы организма.

Чаще всего источниками вирусов летом становятся кондиционеры. Если устройство не приготовлено к работе, то оно настоящий рассадник вирусов и бактерий. К тому же, из-за резких перепадов температур можно простыть.

Перед поездкой за границу, врач советует вакцинироваться. Желательно, пройти вакцинацию от ротавирусной инфекции.

А вот принимать летом иммуномодуляторы не стоит. Сезонные продукты дадут необходимый запас нужных микроэлементов. Но важно помнить, что употреблять фрукты как самостоятельный перекус вредно.

- Они поднимают инсулин и глюкозу. От этого сразу идет нарушение метаболизма, появляется лишняя нагрузка на поджелудочную, - говорит "Абзацу" терапевт Людмила Лапа.

Важно также употреблять в пищу мясо и углеводы, горячее пить. Тогда будет хорошая усвояемость и метаболизм. Если желудок здоров, то он обеспечивает 80% нашего иммунитета.

Если дает о себе знать слабость и усталость, то нужно проверить уровень витамина D и кальция в организме. А еще важно не забывать пользоваться средствами с SPF и носить головные уборы.

Пожалуй, самой полезной рекомендацией, является достаточное потребление воды.